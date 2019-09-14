المسعودي لـ

2019/09/14 | 23:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أفاد النائب حسن المسعودي، اليوم السبت، ان جدول اعمال البرلمان لم يتضمن ما ينتظره الشارع العراقي لاسيما ملف السيادة وهناك قوانين مهمة ستعرض

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