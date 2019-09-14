اندلاع حريق في الكرادة وسط بغداد والدفاع المدني يتدخل

2019/09/14 | 23:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

افاد مصدر امني، اليوم السبت، بأن حريقا اندلع في منطقة الكرادة وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث ان "حريقا اندلع داخل منزل متخذ مخزن

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