برشلونة يسحق فالنسيا بخماسية

2019/09/15 | 00:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

حق برشلونة حامل لقب الليجا، ضيفه فالنسيا بنتيجة (5-2) مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من البطولة، في معقله "كامب نو".

وسجل الأهداف لبرشلونة أنسو فاتي وفرينكي دي يونج وبيكيه في الدقائق 2 و7 و51 على الترتيب، وسواريز هدفين في الدقائق 61 و82، بينما سجل لفالنسيا كيفن جاميرو في الدقيقة 27، وماكسي جوميز في الدقيقة 92.

وبهذا الانتصار يقفز برشلونة للمركز الرابع برصيد 7 نقاط، ويتجمد رصيد فالنسيا عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر.

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