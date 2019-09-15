توقيع مذكرة تعاون علمي وثقافي بين جامعتي الأنبار والشارقة

2019/09/15 | 00:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/الصباح

وقعت جامعة الانبار مذكرة تفاهم مع نظيرتها الشارقة الاماراتية للتعاون في المجالات العلمية والثقافية وتبادل الخبرات.

وقال مدير جامعة الانبار الاستاذ الدكتور خالد بتال النجم: إن الجامعة وضمن رؤيتها وخططها الستراتيجية بالانفتاح على الجامعات الرصينة في المنطقة العربية والعالم وانسجاما مع الآليات التي وضعتها لتنفيذ البرنامج الحكومي، وقعت مع جامعة الشارقة ممثلة بمديرها الاستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مذكرة تفاهم علمي وثقافي استكمالا لما تم الاتفاق عليه في العام الماضي.

واوضح أن المذكرة تهدف الى تطوير وتنسيق التعاون المشترك في مختلف المجالات الاكاديمية من تدريب الطلبة وتبادل الخبرات والاساتذة الزائرين وإعداد ونشر البحوث العلمية المشاركة بين باحثي وطلبة الجامعتين، علاوة على عقد الندوات والمؤتمرات المشتركة وتشجيع المشاريع ذات الاهتمام المشترك.



بدوره، عبر مدير جامعة الشارقة عن سعادته وترحيبه البالغين بهذا التعاون والتواصل بين الجامعتين، وقدم شرحا مفصلا عن خطة جامعة الشارقة الخمسية 2019- 2024 ورؤية القائمين عليها لتنفيذها.

بينما اكد رئيس جامعة الانبار التطلع الى تفعيل التعاون البحثي في العلوم الاجتماعية والإنسانية والتركيز على كفاءة الأساتذة والطلبة في نشر الابحاث المشتركة من خلال برنامج البعثات البحثية الذي تعمل عليه الجامعة لتوفير التسهيلات في مختلف التخصصات، إلى جانب تبادل الخبرات في مجال استحداث التكنولوجيا في التدريس.

هذا ونظم قسم الشؤون العلمية في جامعة الانبار ورشة عمل عن آلية الحصول على الرقم التسلسلي الدولي الالكتروني للمجلات العلمية (E-Issn) بمشاركة هيئات تحرير المجلات العلمية في جامعة الانبار البالغ عددها (12) مجلة في مختلف التخصصات.

وتضمنت الورشة محاضرة للدكتور محمد عباس جاسم مسؤول شعبة البحث العلمي قدم فيها عرضاً عن آلية وخطوات حصول مجلات الجامعة العلمية على الرقم التسلسلي الدولي الالكتروني ((E-Issn الذي يعد بداية لدخول المجلات العلمية في المستوعبات الرصينة عالمياً كما تناولت الورشة تعريف هيئات تحرير المجلات بضرورة تسجيل المجلات في موقع (Publon) لغرض استقطاب المقومين من خارج العراق.

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