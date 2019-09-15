انتصار جديد لإنتر ميلان في الكالتشيو

2019/09/15 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} انفرد إنتر ميلان بصدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بشكل مؤقت، وذلك بعد فوزه على ضيفه أودينيزي بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثالثة من المسابقة.

وشهدت أيضا هذه الجولة، تعادل يوفنتوس مع فيورنتينا سلبيا وفوز نابولي على سامبدوريا 2-0.ويدين إنتر ميلان بالفضل في هذا الفوز للاعبه ستيفانو سينسي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 44.واضطر فريق أودينيزي لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 35 بعد طرد رودريج دي بول.ورفع إنتر ميلان رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب مؤقتا، انتظارا لما ستسفر عنه بقية نتائج هذه الجولة، فيما توقف رصيد أودينيزي عند ثلاث نقاط.



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