منتسب امني في المثنى وسارق موبايلات بالبصرة!

2019/09/15 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {البصرة:الفرات نيوز} القت الاجهزة الامنية في محافظة البصرة القبض على شخص ينتحل صفة منتسب في الاستخبارات قام بسرقة موبايلات من احد المحال التجارية.

وقال مدير شرطة البلدة الاولى في البصرة العميد علي حنتاو في تصريح صحفي، ان" مركز شرطة الامام علي وبعد ورود معلومات عن المتهم والتعرف على اوصافه من خلال كاميرات المراقبة شكل قوة نصبت له كمين وقامت باعتقاله واعتقال الشخص الذي يشتري منه تلك الهواتف".وأضاف، ان" المتهم اعترف بانتحاله لصفة منتسب امني في المثنى"، مشيرا الى ان" التحقيقات جارية مع المتهمين لمعرفة باقي السرقات والجرائم التي كانا يمارسانها".انتهى

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