2019/09/15 | 00:16

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اندلاع حريق كبير في منطقة الكرادة

السبت

14

أيلول

2019 :

11:44 pm

101

اندلاع حريق كبير في منطقة الكرادة قرب كنيسة مريم العذراء داخل دار

متخذ كـ مخزن للأجهزة الكهربائية والدفاع المدني يتدخل بمشاركة اكثر

من 12 فرقة اطفاء وانقاذ

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