2019/09/15 | 00:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اندلاع حريق كبير في منطقة الكرادة) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اندلاع حريق كبير في منطقة الكرادة
السبت
14
أيلول
2019 :
11:44 pm
101
اندلاع حريق كبير في منطقة الكرادة قرب كنيسة مريم العذراء داخل دار
متخذ كـ مخزن للأجهزة الكهربائية والدفاع المدني يتدخل بمشاركة اكثر
من 12 فرقة اطفاء وانقاذ
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ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اندلاع حريق كبير في منطقة الكرادة) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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