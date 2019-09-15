برعاية رئيس الوزراء المصري 80 جهة استثمارية وعقارية وسياحة تشارك في الأسبوع الكويتي 12 في مصر

2019/09/15 | 00:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مجموعة الجابرية للمعارض عن انطلاق الأسبوع الكويتي الثاني عشر في جمهورية مصر العربية في الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر المقبل بفندق النيل ريتز كارلتون القاهرة ، برعاية رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي وبالتنسيق مع سفارة دولة الكويت في جمهورية مصر العربية ، و بمشاركة أكثر من 80 جهة كويتية ومصرية في قطاعات الاستثمار والعقار والبنوك والسياحة والاعلام والثقافة والاتصالات وغيرها، تجسيدا وتوطيدا للعلاقات المتميزة بين دولـة الكويــت وجمهورية مصر العربية على المستويين الرسمي والشعبي.

وفي هذا الصدد قال رئيس مجموعة الجابرية للمعارض أحمد إسماعيل بهبهاني أن الأسبوع الكويتي في مصر يستهدف زيادة ودعم الفرص الاستثمارية أمام رؤوس الأموال الكويتية في كل المجالات المتاحة كقطاعات الاستثمار والسياحة والعقار والاعلام وغيرها من خلال اتاحة الفرص المناسبة أمام المستثمرين ورجال الاعمال من البلدين الشقيقين لمناقشة الافكار الاستثمارية والمشاريع المشتركة.



وتعزيز أوجه التعاون خاصة في المجالات الاقتصادية والثقافية والاعلامية .

واضاف بهبهاني : يعد الأسبوع الكويتي في مصر فرصة حقيقية لإلقاء الضوء على التطور الكبير الذي وصلت إليه المؤسسات والهيئات الكويتية، وعلى نمو الحركة الاقتصادية، ما يسهم بشكل كبير في تسليط الضوء على الإنجازات الكويتية في مختلف المجالات ،لذا تحرص عدد كبير من المؤسسات الاستثمارية والإقتصادية والاعلامية من الدولتين الشقيقتين على المشاركة والحضور والزيارة للإطلاع على فعاليات المعرض .

واشار بهبهاني إلى أن الاستثمارات الكويتية في مصر تحتل مكانة مميزة وشهدت معدلات نمو عالية في السنوات الأخيرة، وتبلغ حاليا نحو 4.7 مليارات دولار في ظل وجود 1302 شركة في مجالات الصناعة والمالية والعقارات والسياحة والخدمات والزراعة.



مما ساهم في زيادة حركة تنقل الأفراد بين البلدين الشقيقين وبمعدل 64 رحلة جوية اسبوعيا وأكثر من 100 ألف زائر كويتي سنويا كما ازداد بشكل ملحوظ حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 3 مليارات دولار خلال السنوات الأربع الماضية.



كما أن الشراكة الطويلة والمثمرة بين جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية منذ نشأته عام 1961 فقد بلغ عدد المشاريع الممولة من قبل الصندوق الكويتي 48 مشروعا في مختلف القطاعات التنموية والحيوية في جمهورية مصر العربية .

واضاف بهبهاني : بعد 11 دورة من اقامة الأسبوع الكويتي في جمهورية مصر العربية ، يحق لنا أن نفخر بهذا الحدث البارز والمهم ، وأن نشيد بالنجاح الكبير الذي حققه ، في ظل الدعم والرعاية اللذان نجدهما من المؤسسات المعنية في كل من الكويت ومصر ، و كذلك الاحتفاء الكبير الذي نلمسه من الشقيقة مصر ، التي اعتادت أن تظل بمحبتها ودفئها كل أشقائها العرب ، وتوفر لها كل أسباب وعوامل النجاح .



كما يجب أن نشيد بالسفير محمد صالح الذويخ سفير دولة الكويت في جمهورية مصر العربية على تعاونه المثمر وتقديم كل العون والمساعدة من أجل نجاح الأسبوع الكويتي في مصر والذي يرسم لوحة مضيئة عن العلاقات الكويتية المصرية .

وشدد بهبهاني على أن الوقت قد حان لدفع التعاون الاقتصادي الكويتي - المصري إلى مستوى الآمال والطموحات، والفرصة سانحة بوجود مناخ الاستثمار الآمن في مصر بعهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وصدور قانون الاستثمار الموحد الذي تتضمن العديد من المزايا والمنح الاستثمارية بالإضافة إلي إطلاق حزمة من التشريعات التي تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وهو ما يدعم الثقة في أداء الاقتصادي المصري

وقال بهبهاني: الحقيقة أن ما تشهده مصر من تنمية ونهضة في كافة المجالات ، يدركه من كان مثلي يزورها على فترات متقاربة، فما من مرة زرتها خلال السنوات الأخيرة، إلا ولاحظت الكثير من أوجه التغيير والتطور..



إنشاءات جديدة عملاقة منها محور التنمية في قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، وشبكات الطرق والجسور، والمصانع الضخمة، ومحطات الماء والكهرباء واكتشافات الغاز ووغيرها من المشروعات الكبرى التي تفتح آفاقا جديدة في التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين الشقيقتين .

ومن جانبهم : أكد مشاركون في الأسبوع الكويتي الثاني عشر في مصر انه يساهم في توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية والثقافية والإعلامية بين الكويت ومصر.



وإبراز دور وفعاليات المؤسسات الكويتية بجميع قطاعاتها.

وشددوا على أن المشاركة الكبيرة الكويتية والمصرية من الاسبوع الكويتي تعكس الروح الطيبة بين الشعبين المصري والكويتي الشقيقين، وتعمل على تطوير العلاقات الثنائية الاخوية، اضافة إلى تعريف الجمهور المصري بالخدمات والمشروعات التي تقدمها الجهات الكويتية والمصرية فى مختلف المجالات .

وقالوا أن عقد الاسبوع الكويتي في مصر على مدار 11 عاما كان له بصمة ايجابية في استمرار الاستثمار الكويتي بمصر، والذي يشهد نموا ملحوظا وغير منقطع.



فلا يمر وقت إلا ويظهر استثمار كويتي جديد بمصر.واعتبروا ان الأسبوع الكويتي بمصر اصبح علامة مضيئة على طريق توطيد العلاقات ـ الكويتية ـ المصرية و ترجمة حقيقية لقوة العلاقات التاريخية التي تجمع دولة الكويت وجمهورية مصر العربية على جميع الأصعدة

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