الزوراء تقرر لعب جولتين في الدوري على ملعب الكوت بعد نجاح التنظيم

2019/09/15 | 00:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قررت ادارة نادي الزوراء، لعب جولتين من الدوري الممتاز الذي سينطلق بعد اسبوع من الان، على ارض ملعب الكوت الاولمبي بعد نجاح محافظة واسط بالتنظيم.

وقال مراسل {الفرات نيوز} إن ادارة نادي الزوراء أكدت ان ملعب الكوت سيكون ارضاً لها لمباراتين في الدوري.واضاف أن هذا جاء عقب نجاح واسط بتنظيم مباراة السوبر.وتوج نادي الشرطة على غريمه الزوراء في مباراة كأس السوبر بعد فوزه بركلات الترجيح على ملعب الكوت الاولمبي.



انتهىبواسطة: فالح القريشي

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