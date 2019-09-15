2019/09/15 | 00:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الطاقة الاميركية:مستعدون لتعويض النفط من احتياطياتنا الاستراتيجية إذا لزم الأمر عقب الهجوم على المنشأتين بالسعودية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/15 | 00:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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