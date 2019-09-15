الواعد فاتي يقود برشلونة لفوز ساحق على بلنسية

2019/09/15 | 00:59

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واصل أنسو فاتي مهاجم برشلونة البالغ من العمر 16 عاما بدايته المذهلة لمشواره مع الفريق الأول بعدما سجل هدفا وصنع آخر في فوز

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