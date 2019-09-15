امال الحسين - ضد الانتهازية اليمينية واليسارية - 03

2019/09/15 | 01:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #امال_الحسين صاغ لينين نظرية الحزب الثوري ببلورة المفهوم الثوري للحزب في كتابه "ما العمل ؟" وأسس الحزب البلشفي الثوري الذي قاد الثورة في الوطن الاشتراكي.وشكلت الفترة ما بين الثورتين : الثورة الديمقراطية البرجوازية في 1905 والثورة البروليتاريا في أكثوبر 1917 فترة الفصل بين الأزمة الفكرية للبورجوازية الصغيرة "المثقفة" التي تقودها التحريفية الانتهازية والنضال الثوري البروليتاري بقيادة البلاشفة.وقاد نضالا......

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