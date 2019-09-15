2019/09/15 | 01:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اكتسح برشلونة حامل اللقب، ضيفه فالنسيا بنتيجة (5-2) مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من البطولة، في معقله ”كامب نو“، في الدوري

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة.. ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على فالنسيا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصورة.. ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على فالنسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).