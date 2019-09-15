قطار طوكيو المذهل.. أنت في غرفة المعيشة

2019/09/15 | 01:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

ثمة علاقة حب كبيرة في اليابان مع القطارات، وهي علاقة متواصلة وتدفع المصممين لمزيد من الابتكار، كما أظهر قطار الرصاصة الأحدث الذي أطلق

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