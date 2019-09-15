فاطمة ناعوت - اعترافات أجدادي العِظام … السَّلفُ الصالح

2019/09/15 | 01:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت مفردة "السَّلف" معجميًّا تعني: "القوم السابقين" في أي مجتمع.وهم من "أسلفَوا" وجودَنا، أي "سبقونا" من الآباء والأجداد.والسَّلفُ قد يكون روحيًّا دينيًّا، أو چينيًّا عِرقيًّا.فالسَّلف الصالحُ (الروحيّ) لنا نحن المسلمين، هم (الصحابة) الذين "صاحبوا" الرسول (ص) ورافقوه وناصروه وآمنوا بدعوته ودافعوا عنه أمام خصومه من قريش، وساعدوه في إيصال رسالته للعالم، ثم الذين تبعوا الرسول في الخلافة بعد رحيله في......

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