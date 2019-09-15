طبق دجاج يدفع شركة إلى الاعتذار!

2019/09/15 | 02:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

واجهت شركة "إيكيا" السويدية عاصفة من ردود الأفعال السلبية، بسبب طبق "جيرك" ينتمي إلى منطقة الكاريبي، ويفترض أن يتكون من الدجاج المتبل مع

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