دورتموند يقسو على باير ليفركوزن برباعية

2019/09/15 | 02:01

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أكرم بوروسيا دورتموند ضيفه باير ليفركوزن برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الألماني لكرة القدم.

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