بالصور – حريق ليلي هائل في الكرادة و12 فريق إطفاء لمعالجة مخزن أدوات كهربائية

2019/09/15 | 02:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : ساعات طويلة حتى تمكنت فرق الدفاع المدني من اخماد حادث حريق نشب داخل دار متخذ كـمخزن الاجهزة الكهربائية في منطقة الكرادة قرب كنيسة مريم العذراء بمساحة 500 متر مربع .مراسل يس عراق قال انه ” بمشاركة 12 فرقة اطفاء وانقاذ وصلت الى موقع الحادث واشتبكت مع النيران بمهنية وكفاءة عالية حالت […]

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