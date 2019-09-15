منصور الريكان - قمر ،،،،،

2019/09/15 | 02:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منصور_الريكان 1دققت في وجه الليالي للصباحْأراكِ تنبلجين ضوءاً مُستباحْكنتِ المدى وصلاة كل العاشقينْورسمتكِ كمداد أصوات السكارى الطيبينْلا خمر في مدينتيْ أما فأنتِ خمر الصائمينْيا حلوة العينين قومي وانهضيْسيري لموطئ ما تناقله الرفاق الحالمينْيا عشقنا في الليلة الليلاء ينبلج الفجرْ قمرٌ ،،،،،، قمرْ ،،،،، 2في جذوة العشق العميق أراكِ نجمة في أتون الأبجديات القديمةْ

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