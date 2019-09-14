2019/09/15 | 02:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منى عثمان

يارجلا لم يسبر يوما غور امرأة.........قد حباه القلب عشقا واشتياقا.......ألا ليت السهد في عيني لم ينبئه.......ذاك الذي كان في سجل العمر.............



كل أحلامي العاجلة والمرجأةكم تمنيته للقلب ملاذا..............وللشوق مرفأهفما وجدته غير جرح فوق جرح.......كلما تناسيته عاد ونكأه........كلما شب بالقلب وجدا...........إذا بالغدر يطفئهكان موجا من الأوجاع ...............عصف بحلم لؤلؤةكم من اللحظات بين يديه............كانت مطفأة وكم أماط الليل عن أنين ومحرقة......وكم تغاضيت عن كذب جليّ..............وكم تلعثم هو بالزيف ثأثاة كان في كل المعاني.......سطرا لايبين.......



كلما رحت أصححه.......أُخطأهأترى الأقدار يوما......



من إثمه......



تبرّئه !!!

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حلم لؤلؤة) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حلم لؤلؤة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).