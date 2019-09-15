نسر يهاجم طفلاً حتى الموت ويصيب آخرين!

2019/09/15 | 02:32

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توفي طفل في إثيوبيا إثر هجوم وحشي لنسر على سكان منطقة غاشامو، وأصيب طفلان آخران بجروح بعد هجمات مماثلة من قبل الطائر، بحسب

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