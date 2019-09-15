2019/09/15 | 03:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سياسي الابعاد - البرلمان سنة جديدة تنتظر الجديد 2019/9/14) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: v-_OLQgAqks
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سياسي الابعاد - البرلمان سنة جديدة تنتظر الجديد 2019/9/14) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سياسي الابعاد - البرلمان سنة جديدة تنتظر الجديد 2019/9/14) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).