مجلة أفكار تنشر ملفا عن الشاعر العراقي الكبير حميد سعيد

2019/09/15 | 03:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلة أفكار تنشر ملفا عن الشاعر العراقي الكبير حميد سعيدصدر العدد ٣٦٦ من مجلة ( أفكار) الشهرية التي تصدر عن وزارة الثقافة الأردنية ويرأس تحريرها د.يوسف ربابعة،متضمنا مجموعة من الموضوعات والإداعات الجديدة التي شارك في كتابتها نخبة من الكتاب الأردنيين والعرب.تضمن العدد ملفا عن الشاعر العراقي الكبير حميد سعيد، قدمت للملف الكاتبة الأردنية مجدولين أبو الرب، بمقالة قالت فيها: لم يأت اختيار الشاعر العراقي حميد سعيد في ملفنا هذا، كونه أبرز شعراء ستينات القرن الماضي حسب، فهو أيضا من أبرز الشعراء في المشهد الشعري العربي المعاصر، بما أضافه من تجديد وجماليات.وأشارت أبو الرب، إلى أن عمان التي أقام فيها الشاعر بعد احتلال العراق، كانت مكان إصدار دواوينه الأخيرة ، ومنها ازداد بريقه سطوعا وألقا.في هذا الملف كتب د.راشد عيسى عن الإيقاع الدرامي في شعر حميد سعيد وتناول ماجد صالح السامرائي تجربةً الغربة عند حميد سعيد أما ديوانه الأخير ( ما تأخر من القول) فكان محل اهتمام أكثر من قراءة في الملف فكتب عنه كل من د.بشرى البستاني ود.سلطان الزغول وتناولت د.دلال عنبتاوي حضور المدينة في مجموعته الشعرية (من أوراق الموريسكي) كما قدمت د.أسماء سالم قراءة حول هاجس الوطن في قصيدة( من نافذة في مشفى رأيت وطني) وقدم د.ريكان ابراهيم قراءة نقدية نفسية في حميد سعيد وشعره وتضمن الملف حوارا مع الشاعر حميد سعيد أجراه الشاعر نضال القاسم

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