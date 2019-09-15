2019/09/15 | 03:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.مصطفى يوسف اللداوي

قبل أن ينشأ الكيان الصهيوني ويستوطن المهاجرون اليهود في فلسطين، وأثناء تشكيلهم عصاباتهم العسكرية المسلحة، التي ارتكبت أفظع المذابح وأبشع المجازر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العالم يصلي من أجل أمن إسرائيل وسلامة شعبها) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العالم يصلي من أجل أمن إسرائيل وسلامة شعبها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).