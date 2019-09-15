قاضي عراقي يرحب بقرار محكمة تعويض عام كامل لموظف قطارات مارس الجنس اثناء سفرة وظيفية

2019/09/15 | 03:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بس عراق : دافع القاضي رحيم العكيلي عن قرار محكمة فرنسية قررت دفع تعويض عام كامل لموظف قطارات مارس الجنس اثناء سفرةخلال مهمة وظيفية .وقال العكيلي : ” روعة القضاء حينما يقف الى جنب الضعفاء،ويتفهم حاجاتهم كبشر ولا يسمح بالقسوة عليهم او حرمانهم من حقوقهم لممارستهم حرية ما ..القضاء الفرنسي انموذجا …” وكانت المحكمة […]

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