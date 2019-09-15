لا عزاء للفقراء في العراق؟

2019/09/15 | 03:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:رعد دواي الطائي يوم أمس عرضت قناة الشرقية برنامجا عن محافظة الديوانية، ومع أن هذه القناة معروفة بتوجهاتها وميولها تجاه العملية السياسية في العراق، ولكن من باب _ نحن لاننظر...أكمل القراءة ←

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