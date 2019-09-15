إكذوبة قول غاندي ” تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فانتصر”

2019/09/15 | 03:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علي الكاش ذكر نشوان الحميري” قال السيد أبو طالب في كتاب الدعامة: إن كثيراً من أسانيد الإثنى عشرية مبنية على أسام لا مسمى لها من الرجال، وقد عرفت من رواتهم...أكمل القراءة ←

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