الدوران في فلك السيئين

2019/09/15 | 03:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علي علي تعودنا بعد كل عملية اقتراع او انتخاب او ترشيح او فوز او حتى خسارة -على ما تنقضي عليه من سلبيات وايجابيات- ظهور كم هائل من التصريحات الرنانة في...أكمل القراءة ←

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