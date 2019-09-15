البريطانيون يكنزون الذهب في مواجهة غموض «بريكست»

2019/09/15 | 04:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية أن البريطانيين لجأوا مؤخراً إلى اكتناز الذهب، باعتباره ملاذاً آمناً وسط تفاقم أزمة خروج بريطانيا من

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