لماذا يواصل الذهب رحلة الهبوط؟

2019/09/15 | 04:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسعار الذهب في تعاملات نهاية الأسبوع لتسجل ثالث هبوط أسبوعي على التوالي مع صعود أسواق الأسهم والسندات، بينما ربح البلاديوم أغلى

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