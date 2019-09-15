2019/09/15 | 04:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيسي: الجيش المصري وطني وشريف أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الجيش المصري "وطني وشريف وصلابته نابعة من شرفه".وقال السيسي في مؤتمر للشباب في القاهرة، تم تخصيصه لمناقشة موضوع تأثير نشر الأكاذيب والشائعات الإلكترونية على الدولة، إن الشائعات الموجهة إليه "كذب وافتراء".وقال الرئيس المصري إن هذه الشائعات "الهدف منها تحطيم إرادتكم (إرادة المصريين) وفقدانكم الأمل والثقة".وعن بناء القصور الرئاسية، قال السيسي: "أنا أبني دولة جديدة ليست باسمي وانما باسم مصر".وشدد السيسي على أنه حتى إذا كان بين ما قيل "معلومات بعضها صحيح"، فهذا لا يعني "هدم كيان" الجيش بأكمله.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيسي: الجيش المصري وطني وشريف) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيسي: الجيش المصري وطني وشريف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).