2019/09/15 | 04:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ولي العهد السعودي يتلقى اتصالا هاتفيا من ترامب تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشأن الهجوم الإرهابي الذي شنته ميليشيات الحوثي الإيرانية على معملي شركة "أرامكو" السعودية.وأكد ترامب، استعداد بلاده للتعاون مع المملكة في كل ما يدعم أمنها واستقرارها.وشدد على التأثير السلبي لهذه الهجمات على الاقتصاد الأميركي، وكذلك الاقتصاد العالمي.من جهته، أكد ولي العهد السعودي أن للمملكة الإرادة والقدرة على مواجهة هذا العدوان الإرهابي والتعامل معه.وكانت السلطات السعودية أعلنت في وقت سابق، السيطرة على حريقين اندلعا في معملين في محافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات من دون طيار.وتوالت الإدانات العربية والدولية للهجوم، إذ أعربت كل من الإمارات والكويت والبحرين ومصر والأردن، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا، عن إدانتها للهجوم ووقوفها بجانب السعودية.كما عبر المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث عن "قلقه الشديد" إزاء هذه الهجمات.

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