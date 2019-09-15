على هامش إقالة بولتون

2019/09/15 | 04:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاكر فريد حسن

إقالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمستشار الامن القومي جون بولتون، جاءت تعبيرًا عن الاعتراف الرسمي بفشل السياسة الأمريكية، سياسة العقوبات والتهديدات والبلطجية والعربدة،

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