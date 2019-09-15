2019/09/15 | 05:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فواد_الكنجي حين نتحدث عن (النفري، محمد بن عبد الجبار بن حسن) لا بد بدا إن نحيط علما بطبيعة البيئة وتأثيراتها في تكوين شخصيته، ففي القرن الرابع الهجري أي بحدود (913-1010 ميلادي) وهي الفترة التي عاش فيها و كانت الدولة العباسية تحكم البلاد الإسلامية، رغم إن مصادر التاريخ عن حياته قليلة جدا؛ وان كل ما تم معرفته عن الرجل جاء من خلال كتاب (الفتوحات المكية) لـ(ابن العربي، محي الدين) الذي أشار إليه، وان كتاب الوحيد ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فواد الكنجي - النفري، فتح أول مدخل للحداثة في الشعر العربي الحديث والمعاصرة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#فواد الكنجي - النفري، فتح أول مدخل للحداثة في الشعر العربي الحديث والمعاصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).