ندى أسامة ملكاني - قراءة في كتاب سيكولوجية الإنسان المقهور 2

2019/09/15 | 05:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ندى_أسامة_ملكاني يمثل العنف أهمية بالغة في دراسة مصطفى حجازي كمظهر من مظاهر التخلف الاجتماعي ، إذ يرى العنف منفذا لتفريغ الغليان الداخلي والتوتر الوجودي سواء بصورة التدمير الذاتي والإنكفاء على الذات أو الأغاني الهابطة التي تجسد افضل تعبير عن العقلية الجمعية وعجزا نفسيا وأخلاقيا ووجوديا أو العدوانية اللفظية القائمة على السباب والشتائم أو العنف الدموي والاقتتال والصراعات.والإنسان المقهور لا تسيطر عليه فقط عقدة ا......

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