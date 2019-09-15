المخاوف من الخروقات تسيطر على الشارع التونسي

2019/09/15 | 05:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المخاوف من الخروقات تسيطر على الشارع التونسيتونس - تعيش تونس على وقع تخوفات جدية من أن تؤثر الخروقات على نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها التي تجري الأحد في دورها الأول، في وقت رصدت فيه منظمات تراقب الانتخابات تجاوزات خطيرة.ولتبديد هذه المخاوف وضعت تونس أكثر من 100 ألف عنصر من الشرطة والجيش لتأمين الانتخابات من أي تجاوزات قد تؤثر على نتائجها، خاصة في ظل حالة الاستقطاب الشديدة التي شهدتها الحملة الانتخابية طيلة أسبوع بين أنصار المرشحين.وتتخوف الأوساط السياسية من استمرار الحملات الانتخابية ومحاولات الضغط على الناخبين قبل الوصول إلى مكاتب الاقتراع، وخاصة مسألة الرشاوى التي تقدم لمن يثبت أنه انتخب لهذا المرشح أو ذاك.وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنسيقها مع السلطات القضائية والأمنية للتصدي لأي خروقات.قال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات فاروق بوعسكر إن الهيئة اتخذت عدّة إجراءات ترتيبية لمنع حصول تجاوزات وخروقات للصمت الانتخابي.وأضاف بوعسكر، في تصريح أنه تم التنسيق مع الضابطة العدلية، من شرطة وحرس ونيابة عمومية، للتصدي لكل خرق للصمت الانتخابي للانتخابات الرئاسيّة، ولمنع كل اقتراب من مراكز الاقتراع.وكشف خالد حيوني المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية، عن أن 70 ألف عنصر أمني سيشاركون في تأمين عملية الاقتراع، بالإضافة إلى 32 ألف عسكري أعلنت عنهم وزارة الدفاع.وقال إن من بين 70 ألف عنصر أمني، ستتم تعبئة 50 ألفا من أجل تأمين مراكز الاقتراع والمشاركة في نقل المواد الانتخابية، وحماية ومراقبة كافة المرشحين للانتخابات الرئاسية وعددهم 26، خلال أنشطتهم وزياراتهم.ورصدت هيئة الانتخابات تجاوزات خطيرة خلال فترة الحملة الانتخابية الرئاسية ارتكبها مرشحون وتستوجب إسقاط بعض المرشحين من السباق الانتخابي وعدم اعتبار نتائج التصويت لهم شرعية، وهو ما أكده عضو هيئة الانتخابات التونسية، محمد المنصّري التليلي.وسينظر مجلس الهيئة التونسية للانتخابات في المخالفات والتجاوزات المرتكبة التي تستوجب إسقاط نتائج جزئية أو كليّة لبعض المرشحين من سباق الانتخابات في اجتماع سينعقد ساعات بعد يوم الاقتراع.ومن المخالفات الخطيرة التي تؤثر على نتائج الانتخابات، توظيف المال العام وإمكانيات الدولة واستعمال الأطفال في الحملات الانتخابية.ويمنع القانون المنظم للانتخابات في تونس توظيف المال العام وإمكانيات الدولة في الحملات الانتخابية التي يقوم بها المرشحون للانتخابات وتصل عقوبات تجاوز هذه الضوابط القانونية إلى حد إسقاط كل مرشح يرتكب هذه التجاوزات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المخاوف من الخروقات تسيطر على الشارع التونسي) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المخاوف من الخروقات تسيطر على الشارع التونسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).