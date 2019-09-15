مطار بربرة مشروع واعد يعيد خارطة النقل الجوي إلى شرق وجنوب أفريقيا

2019/09/15 | 05:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مطار بربرة مشروع واعد يعيد خارطة النقل الجوي إلى شرق وجنوب أفريقيامقديشو - أعلن رئيس حكومة جمهورية أرض الصومال (صوماليلاند)، موسى بيهي عبدي، تحويل مطار بربرة العسكري، الذي تديره الإمارات، إلى مطار مدني لاستقبال رحلات داخلية وخارجية، في خطوة من شأنها أن تعيد خارطة النقل الجوي إلى شرق وجنوب أفريقيا بدل الاعتماد على مطار إسطنبول في رحلة طويلة ومرهقة.وأضاف عبدي أن المطار سيصبح على مساحة نحو خمسة كيلومترات مربع، وسيتم تجهيزه لاستقبال طائرات من الطراز الكبير.وتابع أنه خلال الأسبوع الجاري ستأتي الشركات المعنية لبناء المطار وتجهيزه على طراز يضاهي المطارات العالمية.ويقول خبراء في المجال إن هذا المطار الذي تشرف على إعادة توسيعه الإمارات سيكون أشبه بنقطة تواصل جوي لأفريقيا الشرقية، أي منطقة لتبديل الطائرات، وهو ما يساعد على اختصار المسافات ويغير من طبيعة النقل الجوي لشرق وجنوب أفريقيا.ويعتقد هؤلاء أن مطار بربرة سيقطع الطريق أمام مطار إسطنبول الذي يعمل على أن يكون نقطة الانطلاق نحو أفريقيا.وفضلا عن ذلك، فإن المطار الجديد من شأنه أن يحيي اقتصاد المنطقة ويضيف أرض الصومال إلى مناطق النمو المستقرة في القرن الأفريقي التي تدعمها الإمارات مثل إثيوبيا وإريتريا.وتوسع الإمارات دائرة أنشطتها الاقتصادية والتنموية في جمهورية أرض الصومال في سياق استراتيجيتها الهادفة إلى دعم الاستقرار في شرق أفريقيا من خلال استثمارات ضخمة تعمق الاستقرار في المنطقة من جهة وتساعد على بناء علاقات استراتيجية تكون بمثابة حزام للأمن القومي لدول الخليج.وتنصبّ الجهود الإماراتية على بسط الاستقرار في الدول الأفريقية الواقعة في الجوار العربي ومن ثم تثبيته بتنشيط عملية التنمية في تلك الدول، ليس فقط عن طريق بذل المساعدات لها، ولكن أيضا عن طريق الدخول في شراكات اقتصادية مربحة معها.

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