محافظ البصرة للمواطنين: حملة التجاوزات لا تستهدف الفقراء

2019/09/15 | 05:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / المستقبل العراقياكد محافظ البصرة المهندس اسعد عبد الامير العيداني ان حملة ازالة التجاوزات لا تستهدف الفقراء من ابناء المحافظة، مستغرباً من بعض الأصوات والإشاعات التي بدأت تروج من قبل البعض على ان الحملة هي ضد الفقراء، مطالباً ابناء الشعب البصري الى ضرورة النظر الى إظهار وجه البصرة الحقيقي.وقال العيداني، في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، ان البعض يحاول استغلال مشاعر الناس ببث اشاعات ومنشورات بحجة ان حملة رفع التجاوزات هي ضد الفقراء ونؤكد ان الحملة هدفها إظهار وجه البصرة الحقيقي واليوم يجب ان يطبق القانون واي تجاوز هو تجاوز ولا ننظر الى الاشخاص والجماعات.ولفت محافظ البصرة بالقول أن «رسالتي الى الشعب البصري وهي يجب ان ننظر الى المصلحة العامة والله هو يعلم اننا لا نقصد بالامر دعايه او ماشابه وانما الهدف الأهم بناء دولة فقدت بضياع القانون».

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