2019/09/15 | 06:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صالح لـ{أوبك}: العراق يحرص على الالتزام بقرارات المنظمة اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، حرص العراق على الالتزام بقرارات منظمة {أوبك}.جاء ذلك خلال استقباله، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط {أوبك} محمد باركيندو.وذكر بيان لمكتبه، انه" جرى خلال اللقاء بحث تهيئة المستلزمات للاحتفال في العام المقبل بالذكرى {60} لتأسيس المنظمة ببغداد في عام 1960".وأشار صالح خلال اللقاء إلى" حرص العراق على الالتزام بقرارات المنظمة باعتباره عضواً فاعلاً فيها، وداعماً لسياساتها الهادفة لتحقيق التوازن في الأسواق النفطية"، مشدداً على" ضرورة العمل الجماعي المشترك لدول الأوبك من أجل إيقاف تذبذب الإنتاج، والحفاظ على المعدلات المتفق عليها" .بدوره أشاد باركيندو بالدور الذي يلعبه العراق في المنظمة والتزامه بقراراتها، مؤكداً أن" العراق له دور بارز في استقرار الأسواق النفطية، ويحظى بمكانة مهمة وتقديرٍ عالٍ من أعضاء أوبك".

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