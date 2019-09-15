2019/09/15 | 06:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حريق كبير داخل محطة سفوان بسبب "قداحة" اندلع حريق كبير داخل محطة وقود استراحة سفوان في البصرة.وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني العامة، انه" تم توجيه فرقة اطفاء مع عجلة حوضية من مركز سفوان بعد ان ادى الحادث الى احتراق ثلاثة مضخات لتزويد الوقود وعجلة نوع بيك اب مدنية".وأضاف" حيث تم اخماد النيران ومنع انتشارها الى اجزاء المحطة"، عازياً أسباب الحريق الى" انفجار قداحة داخل عجلة اثناء التزود بالوقود".

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