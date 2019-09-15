توجيه سؤال نيابي لوزير الخارجية بشأن غلق سفارات في الخارج

2019/09/15 | 07:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه النائب عن كتلة النهج الوطني جمال المحمداوي، سؤالا برلمانيا الى وزير الخارجية بشأن غلق السفارات والبعثات العراقية في الدول التي ليس لها تمثيل دبلوماسي في العراق .

ونقل بيان صحافي ان “النائب المحمداوي استحصل، اليوم 14 ايلول، موافقة رئاسة مجلس النواب لتوجيه سؤال برلماني لوزير الخارجية للحضور الى البرلمان بشأن غلق سفارات العراق في الخارج للاجابة على السؤال شفاهيا وذلك لاهمية الموضوع”.

واضاف البيان ان ” المادة (3 – ثانيا -أ ) من قانون الموازنة الاتحادية رقم (1) لسنة 2019 على وزارة الخارجية غلق السفارات والبعثات الدبلوماسية العراقية في الدول التي ليس لها تمثيل دبلوماسي في العراق وفقا لمبدأ التعامل بالمثل وللوزارة دمج بعض السفارات العراقية في سفارة واحدة اقليمية تشمل عدد من الدول، فما اجراءات وزارة الخارجية بخصوص تطبيق هذه المادة منذ تشريع قانون الموازنة ولغاية الان”.

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