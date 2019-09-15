ازرع جميلا.. تحصد جميلا

2019/09/15 | 07:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏لاتزرع الشوك فى أرض تمر بها

‏فربما عدت لها حافيا

فالحياة كالطريق الملتف

كل شى تفعله سيعود عليك

لذا افعل ماهو جميل ‏لتحصد جميلا

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