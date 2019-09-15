2019/09/15 | 07:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
السعودية: الهجوم على منشأتي أرامكو تسبب في توقف 50% من إنتاج الشركة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة :سومر نيوز
قال وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان إن الهجمات على منشأتي شركة "أرامكو" النفطيتين اليوم نتج عن...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
السعودية: الهجوم على منشأتي أرامكو تسبب في توقف 50% من إنتاج الشركة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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