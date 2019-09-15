English | كوردى

السعودية: الهجوم على منشأتي أرامكو تسبب في توقف 50% من إنتاج الشركة


السعودية: الهجوم على منشأتي أرامكو تسبب في توقف 50% من إنتاج الشركة
2019/09/15 | 07:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

متابعة :سومر نيوز

قال وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان إن الهجمات على منشأتي شركة "أرامكو" النفطيتين اليوم نتج عن...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( السعودية: الهجوم على منشأتي أرامكو تسبب في توقف 50% من إنتاج الشركة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( السعودية: الهجوم على منشأتي أرامكو تسبب في توقف 50% من إنتاج الشركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).

كامل التفاصيل في: سومر نيوز ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا