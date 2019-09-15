السعودية: الهجوم على منشأتي أرامكو تسبب في توقف 50% من إنتاج الشركة

2019/09/15 | 07:42

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متابعة :سومر نيوز

قال وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان إن الهجمات على منشأتي شركة "أرامكو" النفطيتين اليوم نتج عن...

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