قلقٌ وترقّب واستحقاقٌ مفتوح على كل الاحتمالات.. فمن يختار التونسيون رئيسا ؟

2019/09/15 | 08:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحبس التونسيون أنفاسهم عشية اقتراع رئاسي مجهول النتائج يتنافس فيه خصوصا رئيسُ حكومة شعبيته في تدهور، ورجل أعمال موقوف، وقيادي في حزب النهضة الاسلامي، ما

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