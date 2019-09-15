تونس تشهد ثاني انتخابات رئاسة حرة في تاريخها

2019/09/15 | 08:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس تشهد تونس اليوم الأحد ثاني انتخابات رئاسة حرة منذ عام 2011 حين أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، وألهمت ما بات يُعرف بالربيع العربي.وتُجرى الانتخابات قبل الموعد الذي كان مقررا لها في نوفمبر/ تشرين الثاني، وذلك بعد وفاة أول رئيس تونسي منتخب ديمقراطيا، الباجي قايد السبسي، في

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