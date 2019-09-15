الصينيون يحتفلون بمهرجان منتصف الخريف

2019/09/15 | 08:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نُظّمت في أنحاء من الصين أنشطة عدة، احتفالا بمهرجان منتصف الخريف.ففي قرية نانلينغ من مدينة غانزهو بمحافظة جيانغشي، جرى تقديم عرض رقصة تنين النار

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