الحسين (ع) يطالبكم ياساستنا

2019/09/15 | 08:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي علي

يقينا أن كل فرد فينا يروم رضا جميع الناس عنه، وقد يسمو الرضا أحيانا فيكون غاية، لاينقطع السعي فيها عند حد، وعادة ما

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