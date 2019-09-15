مايكروسوفت تصدر تحديث جديد لإصلاح مشكلة ويندوز 10

2019/09/15 | 08:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أصدرت شركة مايكروسوفت تحديثًا لإصلاح مشكلة استهلاك عن وحدة المعالجة المركزية التى تسبب بها آخر تحديث لنظام ويندوز والذى حمل الإصدار رقم KB4515384، حيث تسبب في حدوث مشكلات في قائمة البدء.

وبحسب موقع Forbes الأمريكى، قال أحد المستخدمين المتأثرين: “تقوم مايكروسوفت بإصلاح استخدام وحدة المعالجة المركزية عن طريق إيقاف البحث بشكل كامل حتى لا يمكن استخدامه"، وكتب آخر على موقع Feedback Hub من مايكروسوفت: "يقدم هذا التحديث مرة أخرى نفس مشكلة التحديث السابق".الجدير بالذكر أن تحديث ويندوز 10 الذى حمل الإصدار KB4515384 تم إطلاقه في 10 ايلول ويتم تنزيل التحديث في الخلفية تلقائيًا، مع ملاحظة أن حوالى أكثر من 50 في المائة من جميع أجهزة الكمبيوتر الآن تعمل على تشغيل أحدث نظام وهو ويندوز 10 والذى يأتى بعد أكثر من أربع سنوات من إصداره.وتم تثبيت نظام التشغيل على أكثر من 75 مليون جهاز كمبيوتر شخصى في الأسابيع الأربعة الأولى له، وتجاوز 110 مليون جهاز بعد 10 أسابيع، كما حصل نظام التشغيل Windows 10 OS على 48.86 في المائة من حصته في السوق في يوليو، وحصل على 2.13 نقطة مئوية ليصل إلى 50.99 في المائة في اب ومع ذلك، كان النمو بطيئًا منذ انتهاء صلاحية الترقية المجانية لنظام التشغيل Windows 10 في تمور 2016.انتهى

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