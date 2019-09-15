قتيل و5 جرحى في حادث إطلاق نار في كندا

2019/09/15 | 08:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أفادت السلطات الكندية عن مقتل شخص وإصابة 5 آخرين في حادث إطلاق نار، وقع مساء السبت، في مدينة ميسيسوغا بمقاطعة أونتاريو جنوب شرقي البلاد.

وقالت متحدثة باسم الشرطة المحلية، إنّ القتيل هو شاب في الـ17 من العمر، وإنّ من بين الجرحى فتى عمره 13 عاماً، وشابين في الـ16 من العمر، وشابٌّ آخر عمره 17 عاما، إضافة إلى امرأة خمسينية.وأكدت المتحدثة أنّ هناك العديد من المشتبه بهم، ولكن لم يتمّ تحديد أوصافهم حتى الآن ولا يزالون طلقاء، في حين ذكر شهود عيان أن مطلقي النار استهدفوا ضحاياهم بأسلحة نصف آلية.



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