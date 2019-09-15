ضبط عجلة محملة بالحديد تم التلاعب بوصفها في منفذ المنذرية

2019/09/15 | 08:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية اليوم الاحد، ضبط عجلة محملة بمادة الحديد (البواري) تم التلاعب بوصفها، في منفذ المنذرية الحدودي بمحافظة ديالى.

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